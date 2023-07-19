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Сегодня, 04:25

«Фулхэм» готов заплатить 21,5 миллиона фунтов стерлингов за защитника «Бенфики»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фулхэм» не оставляет попыток подписать защитника «Бенфики» Морату. По информации A Bola, английский клуб готов увеличить свое предложение до 21,5 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее лиссабонцы отклонили два официальных предложения на сумму более 18 миллионов фунтов стерлингов. «Бенфика» рассматривает 22-летнего бразильца как будущее своей команды.

В действующем контракте Морату, рассчитанном до 2027 года, прописана сумма отступных в размере 85 миллионов фунтов стерлингов.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Фулхэм
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