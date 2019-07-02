Источник: агент защитника "Гамбурга", которым интересуется "Зенит", приедет в Россию

Агент защитника "Гамбурга" Дугласа Сантоса, к которому проявлял интерес "Зенит", запланировал поездку в Россию на вторник, 2-го июля, утверждает Uol Esporte. По информации СМИ, питерцы готовы заплатить за 25-летнего бразильца около 15 миллионов евро.

Сантос выступает за "Гамбург" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 28 матчей в составе немецкого клуба, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 10 миллионов евро.

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