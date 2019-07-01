Источник: "Зенит" в ближайшие часы объявит о переходе Дугласа Сантоса из "Гамбурга"

Защитник "Гамбурга" Дуглас Сантос близок к переходу в "Зенит", утверждает Planeta do Futebol. Ранее сообщалось, что питерцы предложили немецкому клубу 12 миллионов евро за 25-летнего бразильца.

Сантос выступает за "Гамбург" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 28 игр в составе немецкого клуба, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 10 миллионов евро.

Zenit deve anunciar nas próximas horas a contratação do lateral-esquerdo Douglas Santos, do Hamburgo. — Planeta do Futebol (@futebol_info) 1 июля 2019 г.

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