«Интер» заинтересован в приобретении Ракитича и Видаля

Полузащитники «Барселоны» Иван Ракитич и Артуро Видаль могут продолжить карьеру в «Интере», сообщает Marca. В текущем сезоне они нечасто выходят в основном составе, но главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде рассчитывает на них из-за опыта.

В начале зимнее трансферное окно миланский клуб может сделать предложение. Пока переход Видаля представляется более реальным. 32-летний полузащитник в 15 матчах текущего сезона забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

На счету 31-летнего Ракитича 2 результативные передачи в 14 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Все о трансферах — здесь