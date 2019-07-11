"Интер" сделал официальное предложение "МЮ" по Лукаку

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аусилио вернулся в Милан из Англии, где вел переговоры с руководством "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports. По словам Аусилио, его клуб сделал официальное предложение по нападающему Ромелу Лукаку.

- У нас была встреча с "МЮ" по Лукаку. Это было официальное предложение от одного ведущего клуба другому. Посмотрим. Конте хочет видеть каждого футболиста, с которым мы ведем переговоры.

В сезоне-2018/19 26-летний Ромелу Лукаку сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.