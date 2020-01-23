«Интер» отказал «МЮ» в трансфере Веcино

Хавбек «Интера» Матиас Весино не покинет клуб в зимнее трансферное окно, информирует Sky Sports со ссылкой на Sky Italy. «Манчестер Юнайтед» не смог прийти к соглашению с руководством миланского клуба.

По данным источника, стороны не утвердили условия сделки. Сейчас «Интер» заинтересован в обмене уругвайца на бразильского полузащитника «Наполи» Аллана.

28-летний Матиас Весино в текущем сезоне забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 17 матчах во всех турнирах. Его трансферная стоимость по данным Transfermarket составляет 23 миллиона.