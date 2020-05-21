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«Интер» не готов приобретать Юмтити и рассматривает возможность аренды

22:51
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«Интер» отказался приобретать защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, миланский клуб готов взять 26-летнего француза только в аренду, а не в рамках сделки по переходу форварда Лаутаро Мартинеса. Каталонцы ищут возможность приобрести аргентинского нападающего, используя при этом возможность обмена на других игроков.

В текущем сезоне Юмтити провел 16 матчей во всех турнирах, в которых заработал 4 желтые карточки.

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