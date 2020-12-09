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«Интер», «Милан» и «Ювентус» интересуются 19-летним форвардом «Флуминенсе»

18:43
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Форвард «Флуминенсе» Маркос Паулу может продолжить карьеру в Италии, сообщает FCInterNews.

По сведениям источника, 19-летим португальцем интересуются «Милан» и «Ювентус», а «Интер» уже начал переговоры с игроком юношеской сборной Португалии. Летом 2021 года форвард станет свободным агентом.

В текущем сезоне Паулу провел 20 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

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