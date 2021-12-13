«Интер Майами» подписал Жеана Моту из «Сантоса»
Полузащитник «Сантоса» Жеан Мота подписал контракт с «Интер Майами», сообщает официальный сайт американского клуба.
Соглашение с 28-летним бразильцем рассчитано до конца 2024 года.
Мота выступал за «Сантос» с 2016 года. В минувшем сезоне хавбек провел 23 матча в чемпионате Бразилии, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
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