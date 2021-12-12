Источник сообщил, что Икарди близок к переходу в «Ювентус»
Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди очень близок к переходу в «Ювентус» в январе, сообщает в своем Twitter португальский журналист Педру Алмейда.
? Mauro #Icardi is very close to sign with Juventus in January. The Italian club made an offer to PSG for 6-months loan with option to buy. ?? #Juve #PSG pic.twitter.com/v1mQDtmljp— Pedro Almeida (@pedrogva6) December 12, 2021
По данным источника, «Юве» хочет арендовать аргентинца до конца сезона. Аренда будет предусматривать опцию выкупа контракта.
28-летний нападающий в текущем сезоне провел 17 матчей за парижан во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт истекает 30 июня 2024 года.
Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.
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