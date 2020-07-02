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«Интер» и «Арсенал» поборются за Гризманна

2 июля 2020, 09:37
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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Express.

По сведениям источника, проблемы 29-летнего француза в каталонском клубе может позволить «Арсеналу» и «Интеру» попытаться приобрести игрока.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не удовлетворен игрой форварда.

В текущем сезоне Гризманн провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи.

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