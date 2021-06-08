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«Интер» хочет продлить контракт с Эшли Янгом на год

22:23
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«Интер» хочет сохранить полузащитника Эшли Янга. Миланский клуб предложил 35-летнему англичанину контракт на один год, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

У Янга также есть вариант с возвращением в Англию. Ему уже сделал выгодное предложение «Уотфорд», который вернулся в АПЛ.

В сезоне-2020/21 Янг провел 31 матч за «Интер», на его счету 3 результативных передачи. 35-летний англичанин является воспитанником «Уотфорда». Контракт Янга с «Интером» действует до конца нынешнего сезона.

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