«Интер» хочет продлить контракт с Эшли Янгом на год

«Интер» хочет сохранить полузащитника Эшли Янга. Миланский клуб предложил 35-летнему англичанину контракт на один год, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

У Янга также есть вариант с возвращением в Англию. Ему уже сделал выгодное предложение «Уотфорд», который вернулся в АПЛ.

В сезоне-2020/21 Янг провел 31 матч за «Интер», на его счету 3 результативных передачи. 35-летний англичанин является воспитанником «Уотфорда». Контракт Янга с «Интером» действует до конца нынешнего сезона.