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«Интер» хочет продлить аренду Моузеса

06:52
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Вингер «Челси» Виктор Моузес может остаться в «Интере», за который играет с зимы на правах аренды. По информации The Sun, лондонский клуб хочет продать игрока за 11 миллионов евро, но черно-синие не готовы платить такую сумму. Они согласны потратить не более 7 миллионов евро.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте хочет, чтобы нигериец остался в команде, поэтому рассчитывает, что если не удастся купить игрока, то получится на год продлить аренды.

В этом сезоне Моузес сыграл в 7 матчах за «Интер» и сделал 1 голевую передачу.

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