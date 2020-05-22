«Интер» хочет продлить аренду Моузеса

Вингер «Челси» Виктор Моузес может остаться в «Интере», за который играет с зимы на правах аренды. По информации The Sun, лондонский клуб хочет продать игрока за 11 миллионов евро, но черно-синие не готовы платить такую сумму. Они согласны потратить не более 7 миллионов евро.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте хочет, чтобы нигериец остался в команде, поэтому рассчитывает, что если не удастся купить игрока, то получится на год продлить аренды.