Игуаин прилетел в США для подписания контракта с «Интер Майами»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прибыл в США для подписания контракта с «Интер Майами».

Один из собственников клуба Хорхе Мас опубликовал в Twitter фото с 32-летним аргентинцем. Ранее СМИ сообщали, что форвард договорился с «Ювентусом» о расторжении контракта.

В прошедшем сезоне Игуаин провел 44 матча за «Ювентус» и забил 11 мячей при восьми голевых передачах.

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

