Игуаин прилетел в США для подписания контракта с «Интер Майами»
19:10
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прибыл в США для подписания контракта с «Интер Майами».
Один из собственников клуба Хорхе Мас опубликовал в Twitter фото с 32-летним аргентинцем. Ранее СМИ сообщали, что форвард договорился с «Ювентусом» о расторжении контракта.
В прошедшем сезоне Игуаин провел 44 матча за «Ювентус» и забил 11 мячей при восьми голевых передачах.
A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.— Jorge Mas (@Jorge__Mas) September 11, 2020
?@G_Higuain? pic.twitter.com/29wT86aA2J