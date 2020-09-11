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Игуаин прилетел в США для подписания контракта с «Интер Майами»

19:10
Хорхе Мас и Гонсало Игуаин. Фото twitter.com
Хорхе Мас и Гонсало Игуаин. Фото twitter.com
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Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прибыл в США для подписания контракта с «Интер Майами».

Один из собственников клуба Хорхе Мас опубликовал в Twitter фото с 32-летним аргентинцем. Ранее СМИ сообщали, что форвард договорился с «Ювентусом» о расторжении контракта.

В прошедшем сезоне Игуаин провел 44 матча за «Ювентус» и забил 11 мячей при восьми голевых передачах.

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