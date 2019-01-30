Игрока "Бока Хуниорс" сняли с клубного автобуса. Он переходит в "Зенит"?

Полузащитник "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос в ближайшее время перейдет в "Зенит". Как сообщает TyC Sports, 23-летнему колумбийцу сообщили о том, что сделка по нему закрыта, перед посадкой в клубный автобус. "Бока Хуниорс" направлялась на матч чемпионата Аргентины против "Сан-Мартин".

#Boca ¡Increíble momento! Barrios subió al micro para ir a San Juan pero se bajó cuando le avisaron que estaba cerrado su pase al Zenit de Rusia. pic.twitter.com/yKTs2IhcVQ – TyC Sports (@TyCSports) 30 января 2019 г.

Ранее сообщалась, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Барриос провел за "Бока Хуниорс" 6 матчей в чемпионате Аргентины. На его счету 17 игр за сборную Колумбии, с которой он принял участие в чемпионате мира-2018.

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