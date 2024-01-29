Хлестов: «Мозесу будет тяжело доигрывать контракт со «Спартаком», проще его продать»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов считает, что красно-белым стоит продать полузащитника Виктора Мозеса этой зимой.

«При условии, что он сейчас не проходит в состав, то ему будет тяжело играть оставшееся время по контракту. Это может превратиться в доигрывание, а не в игру. Поэтому, если вопрос ставится таким образом, когда именно отпускать Мозеса, то лучше это сделать сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Хлестова.

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. В сезоне-2023/24 футболист провел 13 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Контракт 33-летнего нигерийца с московским клубом действует до конца июня 2024 года.