«Валенсия» арендует форварда «Реала» Гонсалеса с правом выкупа
«Валенсия» возьмет в аренду нападающего «Реала» Петера Гонсалеса.
Рауль, возглавляющий «Кастилью» — второй команды «Реала» — подтвердил, что сделка согласована.
«Все документы будут подписаны в понедельник», — заявил Рауль.
По информации журналиста Фабрицио Романо, у «Валенсии» будет право выкупа 21-летнего форварда.
Гонсалес — воспитанник «Реала». В сезоне-2023/24 21-летний испанец забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Кастилью».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
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