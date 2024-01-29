«Валенсия» арендует форварда «Реала» Гонсалеса с правом выкупа

«Валенсия» возьмет в аренду нападающего «Реала» Петера Гонсалеса.

Рауль, возглавляющий «Кастилью» — второй команды «Реала» — подтвердил, что сделка согласована.

«Все документы будут подписаны в понедельник», — заявил Рауль.

По информации журналиста Фабрицио Романо, у «Валенсии» будет право выкупа 21-летнего форварда.

Гонсалес — воспитанник «Реала». В сезоне-2023/24 21-летний испанец забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Кастилью».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.