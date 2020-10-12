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Хедира отказался переходить в «Спартак»

15:45
Сами Хедира. Фото AFP
Сами Хедира. Фото AFP
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Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира отказался от приглашения московского «Спартака», сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, московский клуб предложил 33-летнему немцу зарплату в размере 3 миллионов евро. Еще 4 миллиона получил бы туринский клуб за аренду.

В сезоне-2019/20 Хедира провел за «Ювентус» 18 матчей, на его счету 1 результативная передача. В нынешнем розыгрыше серии А полузащитник на поле еще не выходил.

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