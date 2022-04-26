Гюндоган может продолжить карьеру в Турции или МЛС

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sport 1.

По сведениям источника, 31-летний немец был бы счастлив завершить карьеру в «Ман Сити». При этом хавбеку интересен возможный переход в чемпионат Турции или МЛС в 2023 году, когда его контракт истечет.

В текущем сезоне Гюндоган провел 38 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.