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Сегодня, 06:55

Гюндоган может продолжить карьеру в Турции или МЛС

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sport 1.

По сведениям источника, 31-летний немец был бы счастлив завершить карьеру в «Ман Сити». При этом хавбеку интересен возможный переход в чемпионат Турции или МЛС в 2023 году, когда его контракт истечет.

В текущем сезоне Гюндоган провел 38 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.

Илкай Гюндоган
ФК Манчестер Сити
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