Гвардиола хочет пригласить Крооса в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в Англии, сообщает El Nacional.
По сведениям источника, 31-летний немец может перейти в «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хотел бы видеть игрока в своей команде. Контракт Крооса с «Реалом» заканчивается летом 2023 года.
В текущем сезоне Кроос провел 3 матча и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю