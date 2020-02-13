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Гордюшенко продолжит карьеру в «Торпедо»

18:17
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Нападающий ЦСКА Астемир Гордюшенко перешел в «Торпедо», об этом сообщается на официальном сайте ЦСКА.

Гордюшенко стал автором первого гола на ВЭБ Арене, а всего сыграл за ЦСКА 19 матчей. ЦСКА поблагодарил Гордюшенко за годы, отданные клубу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

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