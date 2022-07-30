Очоа перешел в «Ди Си Юнайтед». Вратарем интересовалась «Барселона»

Голкипер «Реал Солт-Лейк» Давид Очоа перешел в «Ди Си Юнайтед». 21-летний мексиканец присоединился к новому клубу до конца 2022 года.

Сумма трансфера составила 75 тысяч долларов, однако сумма может вырасти в несколько раз, если игрок в будущем продлит контракт. Также «Реал Солт-Лейк» получит 25 процентов от суммы последующей продажи игрока за пределы MLS.

Ранее вратарем интересовались «Барселона», «Америка», «Монако» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне голкипер провел два матча за молодежную команду «Реал Солт-Лейк» в MLS Next Pro и пропустил четыре мяча.

Очоа выступал за молодежные и юношеские сборные США и Мексики. В этом году он вызывался в главную сборную Мексики, но в официальном матче пока не дебютировал.