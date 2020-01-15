Голкипер «Фейеноорда» Фермер перешел в «Лос-Анджелес»
17:03
«Лос-Анджелес» подписал голкипера «Фейеноорда» Кеннета Фермера, сообщает официальный Twitter голландского клуба. Детали сделки не указаны.
OFFICIEEL @kennethvermeer verruilt Feyenoord voor @LAFC. ??— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 15, 2020
All the best, Kenneth! ?#KennethBedankt
34-летний вратарь в текущем сезоне провел 25 матчей за «Фейеноорд», пропустил 33 мяча и шесть раз отыграл «на ноль».
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