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Голкипер «Фейеноорда» Фермер перешел в «Лос-Анджелес»

17:03
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«Лос-Анджелес» подписал голкипера «Фейеноорда» Кеннета Фермера, сообщает официальный Twitter голландского клуба. Детали сделки не указаны.

34-летний вратарь в текущем сезоне провел 25 матчей за «Фейеноорд», пропустил 33 мяча и шесть раз отыграл «на ноль».

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