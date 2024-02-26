Глушаков может перейти в армянский «Урарту»

По информации «СЭ», Денис Глушаков в ближайшее время может подписать контракт с армянским «Урарту». Российский полузащитник должен присоединиться к команде в ближайшие дни.

В начале года 37-летний футболист прошел сборы с «Ростовом».

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию.

Последним клубом РПЛ для полузащитника был «Пари НН». Контракт с нижегородцами завершился летом 2023 года. До этого Глушаков играл за «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».