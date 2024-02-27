«Селтик» хочет заменить Джо Харта вратарем «Ливерпуля» Келлехером

«Селтик» заинтересован в голкипере «Ливерпуля» Кивине Келлехере, сообщает Football Insider.

Шотландский клуб ищет нового основного вратаря из-за решения Джо Харта завершить карьеру по окончании сезона-2023/24. «Кельты» видят в 25-летнем ирландце подходящую кандидатуру для команды.

Келлехер — воспитанник «Ливерпуля», в сезоне-2023/24 он принял участие в 16 матчах мерсисайдцев и пропустил 18 голов, отыграв 3 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 15 миллионов евро.