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Сегодня, 05:17

«Селтик» хочет заменить Джо Харта вратарем «Ливерпуля» Келлехером

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Селтик» заинтересован в голкипере «Ливерпуля» Кивине Келлехере, сообщает Football Insider.

Шотландский клуб ищет нового основного вратаря из-за решения Джо Харта завершить карьеру по окончании сезона-2023/24. «Кельты» видят в 25-летнем ирландце подходящую кандидатуру для команды.

Келлехер — воспитанник «Ливерпуля», в сезоне-2023/24 он принял участие в 16 матчах мерсисайдцев и пропустил 18 голов, отыграв 3 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Селтик
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