Главный тренер «Саутгемптона» опроверг уход Уорд-Проуза: «Он наш капитан и останется в клубе»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхютль опроверг информацию об уходе капитана клуба Джеймс Уорд-Проуза.

«У него еще четыре года по контракту. Джеймс счастлив с нами. Он наш капитан и останется в клубе. Болельщики любят его и мы понимаем, насколько он важен для команды. Совершенствование его игры — это показатель того, что он настоящий победитель. Я думаю — он особенный игрок. Никогда не видел подобных футболистов», — цитирует Хазенхютля Sky Sports.

Ранее сообщалось об интересе к Уорд-Проузу со стороны «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2021/22 27-летний англичанин забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 39 матчах за «Саутгемптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 32 миллиона евро.

Контракт футболиста с клубом действует до июня 2026 года.