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Сегодня, 16:55

Дибала может заменить Холанна в «Боруссии» Д. Клуб предлагает аргентинцу 4,5 миллиона евро в год

Дортмундская «Боруссия» хочет подписать Дибалу
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Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, немецкий клуб предлагает аргентинцу контракт с зарплатой в размере 4,5 миллионов евро в год. Помимо этого, руководство намерено дать 28-летнему форварду основную роль в клубе после вероятного ухода нападающего Эрлина Холанна.

Ранее сообщалось, что Дибала согласился на переход в «Интер» этим летом. Форвард может подписать контракт на 4 года с зарплатой 6 миллионов евро.

Контракт футболиста с «Ювентусом» заканчивается этим летом.

В текущем сезоне Дибала провел 34 матча, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Пауло Дибала
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ювентус
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