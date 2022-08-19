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Сегодня, 13:49

Главный тренер «Ньюкасла» считает невозможным переход Гимарайнса в «Реал»

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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау сообщил, что не рассматривает продажу полузащитника Бруно Гимарайнса и поделился мнением об игроке.

«Переход Гимарайнса абсолютно невозможен. Интерес со стороны «Реала» — это комплимент Бруно. Он великолепен, и я думаю, что станет только лучше. Он очень ценный игрок нашей команды», — приводит Sky Sport слова Хау.

24-летний бразилец перешел к «сорокам» из «Лиона» в зимнее трансферное окно. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Гимарайнс сыграл в 2 матчах АПЛ, но пока не отметился результативными действиями.

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