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Сегодня, 15:45

Хави: «Летом «Барселону» покинут несколько футболистов»

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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что несколько игроков покинут клуб в летнее трансферное окно.

«Я точно знаю, кто нас покинет летом. Наше решение скорее всего не поменяется. Я предельно честен с игроками и их положением в клубе. На нас влияет финансовое положение клуба. Несмотря на уход, игроки будут важны в трех следующих матчах», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «блаугранас» собираются продать нападающего Мемфиса Депая.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на втором месте, имея 69 очков после 35 матчей.

В оставшихся матчах ла лиги каталонцы сыграют с «Сельтой», «Хетафе» и «Вильярреалом».

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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