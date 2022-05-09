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Сегодня, 15:23

Дибала хочет перейти в «Интер». Аргентинец отклоняет другие предложения

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала намерен подписать контракт с «Интером»
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала намерен подписать контракт с «Интером» и отклоняет предложения других клубов, информирует Football Italia.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и дортмундской «Боруссии».

Соглашение 28-летнего аргентинца с туринцами истекает в июне 2022 года.

Сообщается, что «Интер» предложит нападающему 4-летний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

Пауло Дибала
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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