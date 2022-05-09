Дибала хочет перейти в «Интер». Аргентинец отклоняет другие предложения

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала намерен подписать контракт с «Интером» и отклоняет предложения других клубов, информирует Football Italia.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и дортмундской «Боруссии».

Соглашение 28-летнего аргентинца с туринцами истекает в июне 2022 года.

Сообщается, что «Интер» предложит нападающему 4-летний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.