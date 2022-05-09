«Барселона» хочет продать Депая. Он пришел в прошлом году бесплатно

«Барселона» в летнее трансферное окно собирается продать нападающего Мемфиса Депая, сообщает Sport.es.

Руководство каталонцев планирует заработать на трансфере 28-летнего голландца, так как его контракт закачивается в июне 2023 года.

Футболист бесплатно перешел в «блаугранас» в прошлом году.

Ранее форвард высказывался о желании продлить контракт с клубом.

В текущем сезоне Депай провел за «Барселону» 35 матчей, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.