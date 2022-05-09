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Сегодня, 13:13

«Барселона» хочет продать Депая. Он пришел в прошлом году бесплатно

«Барселона» намерена продать Депая летом
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«Барселона» в летнее трансферное окно собирается продать нападающего Мемфиса Депая, сообщает Sport.es.

Руководство каталонцев планирует заработать на трансфере 28-летнего голландца, так как его контракт закачивается в июне 2023 года.

Футболист бесплатно перешел в «блаугранас» в прошлом году.

Ранее форвард высказывался о желании продлить контракт с клубом.

В текущем сезоне Депай провел за «Барселону» 35 матчей, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Мемфис Депай
ФК Барселона
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