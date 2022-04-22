Хавбек «Шахтера» Давид Нерес может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Полузащитник «Шахтера» Давид Нерес может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, в 25-летнем игроке заинтересован «Ювентус». В шорт-листе туринцев есть также Анхель Ди Мария из «ПСЖ» и Николо Дзаньоло из «Ромы».

Несер в этом сезоне провел 15 матчей в УПЛ, забив 3 гола и сделав 2 ассиста.

После 33 туров серии А «Ювентус» располагается на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 63 очка.