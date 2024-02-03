Инфантино предлагает использовать алгоритм для определения стоимости футболистов

Президент ФИФА Джанни Инфантино предлагает изменить подход в определении стоимость футболистов.

«Надо обсудить возможность использования алгоритма для оценки справедливой стоимости трансферной комиссии. Это нужно, чтобы повысить прозрачность системы перехода игроков и помочь всем заинтересованным сторонам», — приводит ESPN слова Инфантино с ежегодной юридической конференции в Токио.

Ранее президент ФИФА призвал избегать популистских лозунгов в спорте во время выступления на сессии МОК в Мумбаи.