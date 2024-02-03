Бергвалль объяснил, почему предпочел «Тоттенхэм» «Барселоне»

Новичок «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль рассказал, почему решил перейти в лондонский клуб.

«Тоттенхэм» объявил о переходе 18-летнего шведа 2 февраля. Сообщалось, что им интересовалась «Барселона».

«Я всегда мечтал играть в АПЛ, лучшей лиге в мире». «Тоттенхэм — большой, большой клуб», — цитирует Бергвалля журналист Фабрицио Романо.

Ранее полузащитник играл за «Юргорден». Он провел за шведский клуб 29 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.