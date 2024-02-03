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Сегодня, 10:08

Инсайдер Романо: «Реал» ведет очень серьезную работу по переходу Мбаппе

Инсайдер Романо: «Реал» начал серьезную работу по трансферу Мбаппе
Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Реал» ведет усердную работу по переходу нападающего «ПСЖ» Килиан Мбаппе, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«За кулисами «Реал» ведет очень усердную работу по переходу Килиана Мбаппе. «Реал» начал переговоры», — написал Романо в соцсети X.

Ранее 1 февраля сообщалось, что в феврале Мбаппе объявит о том, что не будет продлевать контракт с парижанами и покинет клуб после окончания срока действия соглашения.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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