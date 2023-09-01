Гильфи Сигурдссон возобновил карьеру и подписал контракт с «Люнгбю»

Экс-полузащитник «Суонси», «Эвертона» и «Тоттенхэма» Гильфи Сигурдссон подписал однолетний контракт с «Люнгбю», сообщает пресс-служба датского клуба.

33-летний исландец возобновил карьеру после двухлетнего простоя. The Telegraph связывал отсутствие игрока с делом о сексуальных преступлениях против детей, которое полиция Большого Манчестера расследовала в отношении хавбека.

В сезоне-2020/21 на его счету 44 матча за «Эвертон» и 8 голов.