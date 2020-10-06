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Гетце подпишет контракт с «Гертой»

15:36
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Полузащитник Марио Гетце в скором времени может стать игроком «Герты», сообщает Kicker.

По данным источника, 28-летний немец уже находится в Берлине, где пройдет медкомиссию в среду, 7 октября.

В сезоне-2019/20 Гетце провел за дортмундскую «Боруссию» 21 матч, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Клуб не стал продлевать контракт с футболистом по окончании сезона. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к хавбеку со стороны «Баварии», за которую он уже выступал с 2013 по 2016 год.

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