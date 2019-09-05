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Гетце может зимой перейти в «Интер»

15:05

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может зимой продолжить карьеру в «Интере», сообщает Ruhr Nachrichten. Клуб серии A связывался с «Боруссией» еще летом, но до конкретного предложения не сделали.

При этом «Интер» рассматривает вариант бесплатного подписания Гетце в конце сезона. Чемпион мира-2014 до сих пор не продлил контракт с дортмундцами, срок соглашения истекает 8 августа.

Гетце вернулся в родную «Боруссию» в 2016 году из «Баварии».

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