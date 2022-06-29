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Сегодня, 22:37

Генеральный директор «Зенита» подтвердил, что Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург

Антон Иванов
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что нападающий «Сочи» Матео Кассьерра уже прибыл в Санкт-Петербург.

«Когда объявим Матео Кассьерру? Он уже в городе, в Санкт-Петербурге», — цитирует Медведева «СЭ».

Ранее фото из Петербурга опубликовал агент 25-летнего колумбийца. Сообщалось, что нападающий подпишет с «Зенитом» контракт на 3 года.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.

Матео Кассьерра
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