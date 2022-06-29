Форвард «Сочи» Кассьерра проходит медосмотр для перехода в «Зенит»

Мартин Араоз, агент форварда «Сочи» Матео Кассьерры сообщил, что футболист прибыл на медицинское обследование для перехода в «Зенит».

Араоз выложил у себя в соцсетях фотографию с нападающим из Санкт-Петербурга.

«Медосмотр!» — подписал публикацию Араоз.

Матео Кассьерра (справа). Соцсети агента Кассьерры

Ранее сообщалось, что «Зенит» подпишет контракт с Кассьеррой на 3 года.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.