Форвард «Сочи» Кассьерра проходит медосмотр для перехода в «Зенит»
Мартин Араоз, агент форварда «Сочи» Матео Кассьерры сообщил, что футболист прибыл на медицинское обследование для перехода в «Зенит».
Араоз выложил у себя в соцсетях фотографию с нападающим из Санкт-Петербурга.
«Медосмотр!» — подписал публикацию Араоз.
Матео Кассьерра (справа).
Соцсети агента Кассьерры
Ранее сообщалось, что «Зенит» подпишет контракт с Кассьеррой на 3 года.
Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.
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|0
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4
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|0
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|0
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|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
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|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Ахмат
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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