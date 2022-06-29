Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:11

Форвард «Сочи» Кассьерра проходит медосмотр для перехода в «Зенит»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра.
Фото ФК «Сочи»

Мартин Араоз, агент форварда «Сочи» Матео Кассьерры сообщил, что футболист прибыл на медицинское обследование для перехода в «Зенит».

Араоз выложил у себя в соцсетях фотографию с нападающим из Санкт-Петербурга.

«Медосмотр!» — подписал публикацию Араоз.

Матео Кассьерра (справа). Фото Соцсети агента Кассьерры
Матео Кассьерра (справа).
Соцсети агента Кассьерры

Ранее сообщалось, что «Зенит» подпишет контракт с Кассьеррой на 3 года.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Зенит» официально отпустил Алберто в аренду в обмен на двух игроков «Коринтианс»
Отец Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к Денису
«Динамо» не ведет переговоров с Черышевым
«Спартак» — «Балтика»: прогноз на товарищеский матч 29 июня 2022 года
Оздоев получил предложения от «Аль-Иттифака» и «Дамака»
Радченко считает, что у Дзюбы и Оздоева не будет проблем с адаптацией в «Галатасарае»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой считает, что Дзюбе будет сложно проявить себя в турецком чемпионате

Радченко считает, что у Дзюбы и Оздоева не будет проблем с адаптацией в «Галатасарае»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости