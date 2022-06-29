«Тоттенхэм» продолжит переговоры с «Эвертоном» по Ришарлисону

«Тоттенхэм» предпримет еще одну попытку подписать контракт с нападающим «Эвертона» Ришарлисоном, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, клуб пока далек и от условий личного контракта с 25-летним бразильцем.

Ранее «шпоры» предлагали мерсисайдцам включить в сделку хавбека Харри Уинкса, на что получили отказ. Отмечается, что интерес к нападающему «Эвертона» также проявляют «Челси» и «Бавария».

В прошедшем сезоне Ришарлисон забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач в 33 матчах за ливерпульцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.