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Сегодня, 20:59

«Тоттенхэм» продолжит переговоры с «Эвертоном» по Ришарлисону

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«Тоттенхэм» предпримет еще одну попытку подписать контракт с нападающим «Эвертона» Ришарлисоном, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, клуб пока далек и от условий личного контракта с 25-летним бразильцем.

Ранее «шпоры» предлагали мерсисайдцам включить в сделку хавбека Харри Уинкса, на что получили отказ. Отмечается, что интерес к нападающему «Эвертона» также проявляют «Челси» и «Бавария».

В прошедшем сезоне Ришарлисон забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач в 33 матчах за ливерпульцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
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