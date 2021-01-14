Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Гендиректор «Уфы» сообщил, что клуб не ведет переговоров по Урунову

16:42
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков в интервью «СЭ» прокомментировал информацию «Рейтинга Букмекеров» о выкупе полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

— Это неправда, мы никаких переговоров по нему не ведем, — сказал Шайбеков «СЭ». — Остон — игрок «Спартака», сейчас он уехал с командой на сборы. Я даже не обращался в «Спартак» по поводу него.

В текущем сезоне 20-летний узбекистанец провел 9 матчей за «Спартак», в которых забил один гол.

(Сергей Федоров)

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир