«Гэлакси» видит в Кавани замену Ибрагимовичу

«Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет интерес к нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани, утверждает журналист Николо Скира. Уругвайцу предлагают контракт до конца 2021 года с зарплатой 7 миллионов евро в год.

За Кавани с «Гэлакси» планирует побороться новичок MLS «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Ранее лидер атак «Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил об уходе из клуба в конце сезона. Он играл вместе с Кавани в нападении «ПСЖ».