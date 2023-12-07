Габбиа может досрочно вернуться в «Милан» из аренды в «Вильярреале»

«Милан» ведет с «Вильярреалом» переговоры о прекращении аренды защитника Маттео Габбии, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, это позволит клубу не сосредотачиваться на поиске центрального защитника в зимнее трансферное окно и потратить большую часть бюджета на игроков других амплуа.

24-летний итальянец на правах аренды перешел в «Вильярреал» летом этого года. Он провел за испанский клуб 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.