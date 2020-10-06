«Фулхэм» подписал защитника «Манчестер Сити» Адарабиойо

Защитник «Манчестер Сити» Тосин Адарабиойо подписал контракт с «Фулхэмом», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Соглашение с 23-летним англичанином нигерийского происхождения рассчитано на три года с возможностью продления еще на год. Transfermarkt сообщает, что «данчники» отдали за игрока 1,65 миллиона евро.

Минувший сезон Адарабиойо провел в аренде у «Блекберна». В 34 матчах чемпионшипа защитник забил три гола и сделал одну результативную передачу