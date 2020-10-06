«Фулхэм» арендовал Лофтус-Чика у «Челси»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик продолжит карьеру в «Фулхэме», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 24-летним англичанином рассчитано до конца сезона.

В сезоне-2020/21 Лофтус-Чик провел за «Челси» 1 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.