«Фулхэм» арендовал Лофтус-Чика у «Челси»
03:05
Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик продолжит карьеру в «Фулхэме», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 24-летним англичанином рассчитано до конца сезона.
В сезоне-2020/21 Лофтус-Чик провел за «Челси» 1 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.
He's here and he's perfect! ?#CHEEKY pic.twitter.com/ywgCiCgcob— Fulham Football Club (@FulhamFC) October 5, 2020