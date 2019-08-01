Фонсека заявил, что Джеко остается игроком "Ромы"

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал информацию о том, что нападающий Эдин Джеко может перейти в "Интер".

- Джеко с нами, он наш игрок, - цитирует специалиста Football Italia. - Могу сказать, что он работал очень хорошо. Не видел признаков того, что он отдалился от команды. На данный момент нам определенно не хватает центрального защитника. У нас есть два форварда, Джеко и Патрик Шик. Нашим приоритетом должно быть подписание центрального защитника.

В минувшем сезоне 33-летний Эдин Джеко провел 40 матчей за "Рому", забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

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