Экс-форвард сборной Испании Негредо подписал контракт с «Вальядолидом»

Бывший нападающий сборной Испании и «Манчестер Сити» Альваро Негредо стал игроком «Вальядолида», сообщается на сайте испанского клуба.

Соглашение с 38-летним форвардом рассчитано до конца сезона. В начале февраля контракт с испанцем расторг «Кадис».

Ранее Негредо выступал за «Райо Вальекано», «Альмерию», «Севилью», «Манчестер Сити», «Валенсию», «Мидлсбро», «Бешикташ» и «Аль-Наср» из ОАЭ. На счету нападающего 10 голов в 21 матче за сборную Испании.