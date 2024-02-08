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Сегодня, 14:02

Экс-форвард сборной Испании Негредо подписал контракт с «Вальядолидом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Испании и «Манчестер Сити» Альваро Негредо стал игроком «Вальядолида», сообщается на сайте испанского клуба.

Соглашение с 38-летним форвардом рассчитано до конца сезона. В начале февраля контракт с испанцем расторг «Кадис».

Ранее Негредо выступал за «Райо Вальекано», «Альмерию», «Севилью», «Манчестер Сити», «Валенсию», «Мидлсбро», «Бешикташ» и «Аль-Наср» из ОАЭ. На счету нападающего 10 голов в 21 матче за сборную Испании.

Альваро Негредо
Футбол
ФК Вальядолид
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