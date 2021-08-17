«Фламенго» может арендовать Андреаса Перейру у «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреаc Перейра может стать игроком «Фламенго», сообщает Globo Esporte. Речь идет об аренде.

По данным источника, сделка зависит от того, какую долю зарплаты игрока согласится выплачивать «МЮ». Также нужно получить согласие самого футболиста.

25-летний бразилец в прошедшем сезоне выступал в аренде за «Лацио». В его активе 33 матча, один гол и четыре голевые передачи.