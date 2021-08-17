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«Ювентус» подтвердил переход Кайю Жорже

22:07
Кайю Жорже. Фото ФК «Ювентус»
Кайю Жорже. Фото ФК «Ювентус»
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Нападающий Кайю Жорже перешел в «Ювентус», сообщает 17 августа официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Сантос», который 2 августа уже объявил о договоренности по трансферу.

Контракт рассчитан до 2026 года. Новичок будет выступать под 21-м номером.

В текущем сезоне 19-летний бразилец сыграл в 27 матчах за «Сантос» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

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Евгений Петров все материалы автора

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