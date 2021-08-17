«Ювентус» подтвердил переход Кайю Жорже
22:07
Нападающий Кайю Жорже перешел в «Ювентус», сообщает 17 августа официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Сантос», который 2 августа уже объявил о договоренности по трансферу.
OFFICIAL ??— JuventusFC (@juventusfcen) August 17, 2021
Bem-vindo in Bianconero, @kaiojorgeramos! ???#WelcomeKaio
Контракт рассчитан до 2026 года. Новичок будет выступать под 21-м номером.
В текущем сезоне 19-летний бразилец сыграл в 27 матчах за «Сантос» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю